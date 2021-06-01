Yılmaz, hangi gün nerede pazar kurulacağına dair bilgilendirdi

Normalleşme takvimine göre pazarların kurulumuna devam edeceğini belirten Yılmaz, pazaryerlerinde tedbiri elden bırakmayacaklarını kaydetti.

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, yaptığı açıklamada, kademeli normalleşme takvimine göre ilçedeki pazarların hangi günlerde, nerelerde kurulacağına ve haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecine dair bilgilendirmede bulundu.

Gökhan Yılmaz, Salı günü Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde Salı Pazarı, Çarşamba günü Yeni Mahalle'de Çarşamba Pazarı, Perşembe Günü İspat Cami Mahallesi'nde Perşembe Pazarı ve Paşayiğit Mahallesi, Cumartesi günü ise Keşan Belediyesi Çok Amaçı Pazaryeri Kompleksi'nde sebze-meyve ve tuhafiye pazarının kurulacağını kaydetti.

Yılmaz, mücavir alanlar olan Yayla Sahili'nde Çarşamba günü, Erikli Sahili'nde ise Perşembe günü pazar açılacağını dile getirdi.

Pazaryerlerinde koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmayacaklarının altını çizen Gökhan Yılmaz, maskesiz girişlere izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Açıklamasının devamında Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme süreci hakkında bilgi veren Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'nın 01.06.2021 gün ve e-89780865-153-8878 0 sayılı genelgesine istinaden ülke genelinde Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin 1 Haziran 2021 salı günü saat 05.00'ten itibaren hayata geçirildiğini belirterek, " Genelge kapsamında; sağlık bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla ilçemizde kurulan semt pazarları ile cumartesi günleri kurulan halk pazarı normal zamanlarda olduğu gibi, aynı gün aynı yerinde 07.00-20.00 saatleri arasında kurulmaya başlanacaktır. Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi); - sağlık bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması, - aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, - pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir." dedi.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğini ifade eden Gökhan Yılmaz, "Vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir. 14 nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan; sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, faaliyet alanında bulunan işyerleri; Sağlık bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması, kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir. Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. İşyerleri ile AVM'ler ise Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. Ürünlerin satışına izin verilmeyecektir. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacaklardır."

Açıklamasının sonunda nikah ve düğün törenleri hakkında bilgi veren Gökhan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler; açık alanlarda; Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise ilave olarak; kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması, azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 1 Haziran 2021 salı gününden itibaren yapılabilecektir.Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır. Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir."

Kaynak: Bültenler