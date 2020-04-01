Yılmaz Güney kimdir? Yılmaz Güney nereli? Yılmaz Güney hayatı ve filmleri Yılmaz Güney, 'Yol' filmi ile Cannes Film Festivali'nde ödüle layık görüldü. En önemli filmi, senaryosunu kaleme aldığı Hudutların Kanunu filmi oldu. Güney, oyuncu Nebahat Çehre ile evlense de bir süre sonra çift ayrılır. Çirkin Kral lakabı ile tanınan oyuncu mide kanseri nedeniyle 9 Eylül 1984'te Paris'te yaşamını yitirdi. Yılmaz Güney kimdir?

Yılmaz Güney hayatı merak ediliyor. Çirkin Kral olarak da tanınan oyuncu Yılmaz Güney, 1 Nisan 1937 tarihinde Adana'da doğdu. Eğitimi için İstanbul'a geldi ve burada tanıştığı Atıf Yılmaz sayesinde sinemaya başladı. Oyunculuğun yanı sıra senaryo yazarlığı da yaptı. Yılmaz Güney filmleri, şiirleri, siyasi hayatı…

YILMAZ GÜNEY KİMDİR?

Yılmaz Güney, 1 Nisan 1937 tarihinde Yüreğir, Adana'da dünyaya geldi. Babası Siverekli, annesi ise Vartolu olan Güney'in gerçek adı Yılmaz Pütün'dür. 1937 yılında, köylü bir ailenin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Adana'da bir süre Kemal ve And Film şirketlerinin bölge temsilcisi olarak çalışan usta oyuncu, üniversite okumak için İstanbul'a giderek burada Atıf Yılmaz ile tanışır. Bu süreçte bir yandan da hikâyeler yazıyordu. Daha sonra Atıf Yılmaz'ın da desteğiyle sinemada çalışmalarına başladı.

ATIF YILMAZ İLE TANIŞMASI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Yılmaz Güney, 1959 yılında Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı ''Bu Vatanın Çocukları'' ve ''Alageyik'' filmlerinin hem senaryosunu yazdı hem de filmlerde yer aldı. ''Karacaoğlan'ın Karasevdası''nda da yönetmen yardımcılığı yaptı. Yeni Ufuklar ve On Üç gibi dergilere öyküler yazan başarılı senarist, bir öyküsünde komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanarak 1961 yılında bir buçuk yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

İki yıl sonra tekrar sinemaya devam eden Yılmaz Güney, o dönemde macera filmleri çekti. Bu dönemde Çirkin Kral lakabını aldı. En önemli filmi ise Lütfü Akad'ın yönettiği ve kendisinin yazdığı bir film olan Hudutların Kanunu'dur.

İLÇE YARGICINI ÖLDÜRMEKTEN YARGILANDI

Yılmaz Güney, 1971 yılında Mahir Çayan ve diğer üyeleri sakladığı gerekçesiyle 2 yıl hapse ve sürgüne mahkûm edildi. Yılmaz, hapis hayatı boyunca kaleme aldığı çalışmalarını, çıkarmaya başladığı Güney dergisinde yayınladı. 1974'te cezaevinden çıktı ve ''Arkadaş'' filmini çekti. Yine aynı yıl ''Endişe'' adlı filmi çekerken Yumurtalık'ta ilçe yargıcı Sefa Mutlu'yu öldürmekten tutuklandı ve 13 Temmuz 1976'da 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 9 Ekim 1981 tarihinde izinli olarak çıktığı Isparta Yarı Açık Cezaevinden yurtdışına firar etti.

HAPİSTEN FİRAR ETTİ

Hapse girmeden önce çekmiş olduğu Şeytanın Oğlu filminde de kendi firar hikayesi gibi bir senaryo ele almıştır. Bir günlük izin ile hapisten çıkan Güney, Antalya'nın Kaş ilçesinden Yunanistan'a bağlı Meis adasına, oradan da İsviçre'ye kaçtı. Ardından Fransa'ya geçerek ve yaşamını burada idame ettirir.

''YOL'' FİLMİYLE CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜL ALDI

Zeki Ökten tarafından çekilen ''Sürü'' ve Şerif Gören tarafından çekilen ''Yol'' filmleri büyük ilgi gördü.Yol'un kurgusunu tekrar yaptı ve Cannes Film Festivali'nde ödül aldı. Fransa'da çektiği ''Duvar'' filmi onun son filmi oldu.

Çirkin Kral, 1967 yılında oyuncu Nebahat Çehre ile evlense de 1968'de çift boşanır. Sonrasında Yılmaz Güney, 1970 yılında da Fatoş Güney ile evlenir ve bu birliktelikten Yılmaz adında bir oğulları oldu. 1966 yılında da Can Ünal'dan da Elif adında bir kızı dünyaya geldi.

Fatoş Güney ile Yılmaz Güney

Güney, mide kanseri nedeniyle 9 Eylül 1984'te Paris'te yaşamını yitirdi. Mezarı ise Paris'teki Père Lachaise Mezarlığı'nda 62. kısımda bulunuyor.

FİLMLERİ

1966 Hudutların Kanunu

1968 Seyyit Han (Toprağın Gelini)

1967 Çirkin Kral Affetmez

1969 Bir Çirkin Adam

1970 Umut

KİTAPLARI

Boynu Bükük Öldüler (1971)

Ağıt

Arkadaş

Sürü

Salpa (1975)

Ölüm Beni Çağırıyor Gençlik Öyküleri

Acı

Sonsuz Bekleyiş Otuz Yılın Şiirleri

Yol

Sanık

Hücrem

Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz

Oğluma masallar

Zavallılar

Sen ve ötekiler