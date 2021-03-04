Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti

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Oyuncu, komedyen ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, yeni şiiri Keşke Gelsen'in Köyceğiz'de çekilen video klibini, Youtube üzerinden 2 Mart'ta yayınladı. Romantik sahnelerin yer aldığı klibe, manken Didem Soydan eşlik etti.

OLUMLU ELEŞTİRİLER ALDI

Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan klip, kullanıcılar tarafından olumlu eleştiriler aldı. Yılmaz Erdoğan, klip sonrası Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşım Didem Soydan'a ve eşsiz melodileri için Rahman Altın kardeşime gönülden teşekkür ediyorum."dedi.

DİDEM SOYDAN'DAN TEŞEKKÜR YANITI

Didem Soydan da Erdoğan'ın teşekkürü üzerine sosyal medyadaki paylaşıma şu yanıtı ekledi: "Beni onore ettiğiniz ve sizin gibi bir usta ile yan yana gelme şansı verdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır."