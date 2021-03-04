Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti

04.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:31

Yılmaz Erdoğan, yeni şiiri 'Keşke Gelsen'in video klibini Youtube'da yayınladı. Didem Soydan'ın eşlik ettiği klip sonrası Erdoğan, "Sevgili arkadaşım Didem Soydan'a teşekkür ediyorum" dedi. Klip kısa sürede kullanıcılardan binlerce beğeni aldı.

Oyuncu, komedyen ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, yeni şiiri Keşke Gelsen'in Köyceğiz'de çekilen video klibini, Youtube üzerinden 2 Mart'ta yayınladı. Romantik sahnelerin yer aldığı klibe, manken Didem Soydan eşlik etti.

OLUMLU ELEŞTİRİLER ALDI

Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan klip, kullanıcılar tarafından olumlu eleştiriler aldı. Yılmaz Erdoğan, klip sonrası Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşım Didem Soydan'a ve eşsiz melodileri için Rahman Altın kardeşime gönülden teşekkür ediyorum."dedi.

Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti

DİDEM SOYDAN'DAN TEŞEKKÜR YANITI

Didem Soydan da Erdoğan'ın teşekkürü üzerine sosyal medyadaki paylaşıma şu yanıtı ekledi: "Beni onore ettiğiniz ve sizin gibi bir usta ile yan yana gelme şansı verdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır."

Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti
Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti
Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti
Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin İrem Derici Hakan Akkaya Sedat Kapurtu Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 17:31:49. #1.15#
title