Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti
Yılmaz Erdoğan, yeni şiiri 'Keşke Gelsen'in video klibini Youtube'da yayınladı. Didem Soydan'ın eşlik ettiği klip sonrası Erdoğan, "Sevgili arkadaşım Didem Soydan'a teşekkür ediyorum" dedi. Klip kısa sürede kullanıcılardan binlerce beğeni aldı.
Oyuncu, komedyen ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, yeni şiiri Keşke Gelsen'in Köyceğiz'de çekilen video klibini, Youtube üzerinden 2 Mart'ta yayınladı. Romantik sahnelerin yer aldığı klibe, manken Didem Soydan eşlik etti.
OLUMLU ELEŞTİRİLER ALDI
Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan klip, kullanıcılar tarafından olumlu eleştiriler aldı. Yılmaz Erdoğan, klip sonrası Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşım Didem Soydan'a ve eşsiz melodileri için Rahman Altın kardeşime gönülden teşekkür ediyorum."dedi.
DİDEM SOYDAN'DAN TEŞEKKÜR YANITI
Didem Soydan da Erdoğan'ın teşekkürü üzerine sosyal medyadaki paylaşıma şu yanıtı ekledi: "Beni onore ettiğiniz ve sizin gibi bir usta ile yan yana gelme şansı verdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır."