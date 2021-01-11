Yılmaz Erdoğan ve spiker Damla Uğurtürk aşk yaşıyor
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Yılmaz Erdoğan ve spiker Damla Uğurtürk aşk yaşıyor

11.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:35
Yılmaz Erdoğan ve spiker Damla Uğurtürk aşk yaşıyor

Başarılı oyuncu Yılmaz Erdoğan önceki gün genç bir kadınla görüntülendi. Soru soran basın mensuplarını tersleyen oyuncunun görüntülendiği kadının kendisinden 19 yaş küçük Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz Erdoğan geçen cuma günü Etiler'de genç bir kadınla görüntülenmiş, panikleyen ikili birbirinden uzaklaşırken, Erdoğan soru soran muhabiri "Tamam kaybol" diyerek terslemişti. Ünlü oyuncunun yanındaki maskeli genç kadının spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ve ikilinin bir süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

ERDOĞAN'DAN 19 YAŞ KÜÇÜK

Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk arasında 19 yaş fark var. 1986, Ankara doğumlu Uğurtürk, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT'de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü.

Yılmaz Erdoğan ve spiker Damla Uğurtürk aşk yaşıyor

BEŞİKTAŞ GECESİNİ BİRLİKTE SUNDULAR

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı. Uğurtürk daha sonra ünlü oyuncuyu YouTube programında da ağırladı. İkilinin bu buluşmalar sırasında yakınlaştığı ve aralarında bir ilişki başladığı öğrenildi.

Yılmaz Erdoğan ve spiker Damla Uğurtürk aşk yaşıyor
Yılmaz Erdoğan ve spiker Damla Uğurtürk aşk yaşıyor

Kaynak: Hürriyet

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