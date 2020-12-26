Yılmaz Erdoğan, Netflix için çekilen 'Kin' isimli filmde başrol oyuncusu olacak

Usta sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın yeni filminin adı belli oldu. Erdoğan, Netflix için çekilen 'Kin' isimli filmde başrol oyuncusu olacak.

Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin sunucusu Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda programa ara vererek yani projesi için kolları sıvamıştı. Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın yeni projesine dair detaylar ortaya çıktı.

NETFLIX İLE ANLAŞTI

BKM Film tarafından Netflix için çekilen Kin filminin yönetmen koltuğunda Türkan Derya oturuyor. Filmin başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu yer alıyor.