Yılmaz'dan Gençlere 'Teknotoroslar' Sözü

Cumhur İttifakı MHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz, kurum gezileri kapsamında Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyecilik anlayışlarında en önemsedikleri konulardan birinin gençlerin nitelikli ve eşit imkanlarda eğitim alması olduğunu kaydeden Yılmaz, "Eğitimde ülkece bazı eksikliklerimiz var, hükümetimiz bunları hızla gidermeye çalışıyor ancak belediye olarak bizimde üzerimize düşen şeyler olacak. Çocuklarımızın eksik kaldıkları noktalarda bu eksiklikleri gidermeyi biz görevimiz olarak görüyoruz" dedi.

"Gençliğin fırsat merkezi, 'TeknoToroslar'"

Gençlerin önündeki eğitim eşitsizliği engelini kaldırmak ve dünyayla aynı fırsatları sunmak adına 'TeknoToroslar' projesini Toroslar'da hayata geçireceklerini ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin en iyi teknoloji üniversitelerinde bulunan altyapıyı 'TeknoToroslar'da gençlerin hizmete sunacağını açıkladı. İleri teknoloji çıktılarını tasarlamak, üretmek ve geliştirmek isteyen tüm gençlerin buradan faydalanabileceğini söyleyen Yılmaz, "Teknoloji hızla gelişiyor, Toroslar'da 3D yazıcıların olduğu, simülasyon sistemlerinin bulunduğu, yazılımların üretildiği, kodlamaların yapılacağı bir merkez kuracağız. Yetenekli olan tüm gençlerimize burada yeni teknolojileri öğretecek, eğitimler vereceğiz. Ben Toroslar'da hiçbir gencin, maddi imkansızlıktan dolayı üretemediğini iddia etmesini istemiyorum. Gerekli altyapıyı sağlayacak, üretmek isteyen gençlerimize yeni fırsatlar sunacağız. Artık ülke olarak teknolojiyi tüketen, satın alan konumundan, üreten satan konumuna geçeceğiz. Bunu da Toroslar'ın zeki, çalışkan gençleri ile başaracağız" diye konuştu.

Seçim çalışmaları kapsamında Selçuklar Mahallesi'nde esnafla da bir araya gelen Yılmaz, esnafların ilçenin bel kemiği olduğunu ve şehrin ekonomisini dinamik tutmada kilit rol oynadıklarını söyledi. Esnafı her zaman destekleyeceklerinin ve ilçedeki esnafların gelirlerini artırmak için çeşitli projeler geliştirdiklerinin altını çizen Yılmaz, "Gelirimizi artırmak, ilçe ekonomimizi canlandırmak için yapacağımız birçok şey var. İlk olarak Toroslara diğer ilçelerden daha fazla insan çekmenin yollarını uygulamamız gerekiyor. Nasıl Şehir Hastanesi ile birlikte ilçemizin değeri bir anda artış gösterdi, bunun gibi insan hareketliliğini sağlayacak yatırımlarla Toroslar esnafını kalkındıracağız" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar gelişecek esnaf kazanacak"

Mersin'in sosyal hayatını Toroslar'a çekeceklerini belirten Yılmaz, "Mersin'de çocukların sosyalleşebileceği, ailelerin çocuklarını götürüp hem eğitici hem eğlenceli bir gün geçirmesini sağlayabileceği bir yer yok. Bu bizim için de çocuklarımızın gelişimi için de çok büyük bir eksiklik. Kuracağımız Çocuk Vadisi ile hem bu eksiği gidereceğiz hem de ilçemizde gün içerisinde daha fazla insanın hareketini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Çocuk Vadisi ile çocuklar için ayrı bir dünya kuracaklarının altını çizen Yılmaz, vadi içerisinde modern ve geleneksel çocuk oyun alanları, dijital oyun alanları, çocuk tiyatrosu, çocuk sineması, sanat kurs merkezleri, uzman pedagog ve çeşitli atölyeler bulunacağını bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA