Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi

Yaşının ilerlemesine rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmeyen isimlerin başında da oyuncu Arzum Onan geliyor. Kendisi gibi oyuncu Mehmet Aslantuğ'la evli olan ve Can adında bir oğlu olan Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi.

FOTOĞRAFLARI İLGİ GÖRDÜ

Onan, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Ünlü oyuncu son olarak kumsalda çekildiği fotoğrafları yayınladı. Yılların eskitemediği güzelliğiyle mest eden Arzum Onan'ın bu pozları çok ilgi gördü.

Öte yandan Arzum Onan, son olarak Miss Turkey 2021 yarışmasının jüri koltuğunda boy göstermişti.

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