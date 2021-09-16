Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi - Haberler Magazin
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Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

47 yaşındaki ünlü oyuncu Arzum Onan, yıllara rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Onan'ın kumsal pozlarına da beğeni yağdı.

Yaşının ilerlemesine rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmeyen isimlerin başında da oyuncu Arzum Onan geliyor. Kendisi gibi oyuncu Mehmet Aslantuğ'la evli olan ve Can adında bir oğlu olan Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi.

FOTOĞRAFLARI İLGİ GÖRDÜ

Onan, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Ünlü oyuncu son olarak kumsalda çekildiği fotoğrafları yayınladı. Yılların eskitemediği güzelliğiyle mest eden Arzum Onan'ın bu pozları çok ilgi gördü.

Öte yandan Arzum Onan, son olarak Miss Turkey 2021 yarışmasının jüri koltuğunda boy göstermişti.

Yılların etki edemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi

Yılların etki edemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi

Yılların etki edemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi

Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi
Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi - Haberler Magazin
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