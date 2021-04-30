Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum
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Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum

Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Bade İşçil, ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarına maddi olarak sıkıntı yaşadığını anlattı. Para kazanmayı özlediğini söyleyen oyuncu, "Ödemeleri denkleştirerek bir şekilde geçiniyorum" dedi.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği Pelin karakteri ile büyük başarılar elde eden Bade İşçi, köpeği Mösye ile geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Bade İşçil, pandemi nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntılardan bahsetti.

"KENDİ YAĞIMIZDA KAVRULUYORUZ"

Zor günler geçirdiğini belirten Bade İşçil, "İşimi, para kazanmayı özledim. Kaç senedir çalışmıyorum. Ödemeleri denkleştirerek bir şekilde geçiniyorum. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık, o kadar açılamadık. Ama çok şükür kendi yağımızda kavruluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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