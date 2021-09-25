Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları kan dondurdu: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı - Haberler Magazin
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Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları kan dondurdu: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları kan dondurdu: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı

Didem Arslan'la Vazgeçme programına çıkarak ailesinin yıllarca kendisini para karşılığı başka adamlara sattığını söyleyen 17 yaşındaki Dilek, "Ailem beni inşaat malzemesi karşılığında sattı. 1 kilo balığa ve manava da sattılar" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan ile Vazgeçme programına katılan 17 yaşındaki Dilek'in yaşadıkları ülke gündemine oturdu. 12 yaşından bu yana ailesinin kendisine madde kullandırarak başka adamlarla ilişkiye zorladıklarını anlattı. Eşiyle çıktığı canlı yayında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Dilek, "Ailem beni sattıktan sonra oturup bizi izliyorlardı" deyince sunucu Didem Arslan Yılmaz da gözyaşlarına hakim olamadı.

"İNŞAAT MALZEMESİ ALANLARA BENİ SATTILAR"

İsimlerini vermeden peş peşe yayına bağlanan köy halkı da Dilek'in "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi. Bunun üzerine anlatmaya devam eden Dilek, "Hepsi doğru. Babamın ailesinden miras kalan bir yer vardı bize de oraya ev yaptırdık. Yaptırırken de ailem eşya ve inşaat malzemesi alanlara beni kullandırdı. Hepsi de akrabamdı. Bunu her eşya alındığında yaptılar. Bana bu kötülüğü niye yaptılar bilmiyorum" dedi.

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları kan dondurdu: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı

"MANAV VE BALIKÇIYA DA SATTILAR"

Eşinin yaşadığı her şeyi bildiğini söyleyen Bahattin Bey ise "Sadece akraba değil. Kapının önünden geçen manava ve balıkçıya da sattılar" dedi. Dilek ise eşinin anlattıklarını doğruladı.

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları kan dondurdu: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı

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Haber: Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları kan dondurdu: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı - Haberler Magazin
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