Yıllar sonra gelen klip
Dönemine damga vuran oyuncu ve şarkıcı Lale Belkıs, genç müzisyen Şahkan ile düet yaptığı "Hayat Zor" isimli tekli çalışmanın video klibi için kamera karşısına geçti.
Gençlerin önünü açalım
80 yıllık yaşamımın ilk klibi
Çekimlerde oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Lale Belkıs; "80 yıllık yaşamımın ilk klibi heyecanımı mazur görün. Şahkan'ı ekibimle birlikte dinlediğim 70'e yakın genç müzisyen arasından seçtim. Çok yetenekli. Gençlerin önünü açmak gerek" diye konuştu.
Projenin video klibi Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde, Autoplato'da çekildi.