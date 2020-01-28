Yıllar sonra gelen klip
Haberler » Güncel » Yıllar sonra gelen klip - Haber

Yıllar sonra gelen klip

Dönemine damga vuran oyuncu ve şarkıcı Lale Belkıs, genç müzisyen Şahkan ile düet yaptığı "Hayat Zor" isimli tekli çalışmanın video klibi için kamera karşısına geçti.

28.01.2020 08:31 | Son Güncelleme: 28.01.2020 08:31
Yıllar sonra gelen klip

Gençlerin önünü açalım

80 yıllık yaşamımın ilk klibi

Çekimlerde oldukça heyecanlı olduğu gözlenen ; "80 yıllık yaşamımın ilk klibi heyecanımı mazur görün. Şahkan'ı ekibimle birlikte dinlediğim 70'e yakın genç müzisyen arasından seçtim. Çok yetenekli. Gençlerin önünü açmak gerek" diye konuştu.

Projenin klibi Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde, Autoplato'da çekildi.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler