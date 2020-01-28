Yıllar sonra gelen klip

28.01.2020 08:31 | Son Güncelleme: 28.01.2020 08:31

Gençlerin önünü açalım

80 yıllık yaşamımın ilk klibi

Çekimlerde oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Lale Belkıs; "80 yıllık yaşamımın ilk klibi heyecanımı mazur görün. Şahkan'ı ekibimle birlikte dinlediğim 70'e yakın genç müzisyen arasından seçtim. Çok yetenekli. Gençlerin önünü açmak gerek" diye konuştu.

Projenin video klibi Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde, Autoplato'da çekildi.

Kaynak: Bültenler