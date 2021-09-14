Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali

Eski dizilerde rol alan oyuncuların güncel halleri sık sık gündem olmaya devam ediyor. En Son Babalar Duyar dizisiyle hayatımıza girdikten sonra birçok dizide daha rol alan ünlü oyuncu Max Bendo'nun son hali da merak ediliyordu. Bendo'nun yıllar içerisinde kilo aldığı görüldü.

ANİMATÖRLÜK YAPIYORDU

Rafi Maranga, "Akasya Durağı" dizisinde canlandırdığı Obayana rolü ilede hafızalara kazınmıştı. En Son Babalar Duyar ile oyunculuğa adım atan Bendo, "obayanaofficial" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor. Max Bendo, animatörlük yaparken dizi oyuncusu oldu. Türkiye'ye gelip oyunculuk yapmaya başladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçti.

MAX BENDO ROL ALDIĞI PROJELER

2002-2007 - En Son Babalar Duyar (Rafi Maranga)

2004 - Kadın İsterse (Rafi)

2007 - Metropol Cafe (Garson)

2008 - Komedi Türk (Max)

2008 - Yalancı Romantik (Big Boy Jimmy-Cemal)

2008-2010 - Akasya Durağı (Obayana)

2017 - Bakkalgazi

2017 - Ver Kaç

Haberler.com - Magazin Haberleri