Yıllar Önce Dans Görüntüsü Çıkan Demet Özdemir'e Sevgilisi Seçkin Özdemir'den Destek Geldi

Yıllar Önce Dans Görüntüsü Çıkan Demet Özdemir'e Sevgilisi Seçkin Özdemir'den Destek Geldi

Ekranların sevilen yüzü Demet Özdemir'in yıllar önce çıkan dans görüntülerine sevgilisi Seçkin Özdemir'den manidar paylaşım geldi. Özdemir "Emeğinle para kazanmak çok güzel. Herkese tavsiye ederimm" dedi.

Kendi gibi oyuncu olan Seçkin Özdemir'le aşk yaşayan Demet Özdemir'in,yıllar önce Ayşe Dinçer adlı şarkıcının Tiki tak tak isimli şarkısının klibinde dans ettiği ortaya çıktı. Özdemir'in klipteki görüntüleri kısa sürede yayılarak büyük ilgi gördü.

SEVGİLİSİNE PAYLAŞIMIYLA DESTEK VERDİ

Çok konuşulan görüntülerden sonra Demet Özdemir'in sevgilisi Seçkin Özdemir'den manidar bir paylaşım geldi. Seçkin Özdemir "Emeğinle para kazanmak çok güzel. Herkese tavsiye ederimm.. " tweetini adeta sevgilisinin dans videoları eleştirenlere cevap niteliğindeydi. Seçkin Özdemir'in sevgilisini destek oması takipçileri tarafından takdir topladı.

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YORUMLAR (3)

  • SU:
    helal olsun bu kadını pek sevmezdim görüntüleri seyredince inanılmaz hayran kaldım helal olsun sana be nerden nereye gelmiş çok taktir ettim valla inanılmaz bütün antipatim kayboldu seviyorum seni demet
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