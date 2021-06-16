Yılkı atları havadan görüntülendi
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Yılkı atları havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık - Haberler | Güncel

Yılkı atları havadan görüntülendi Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yılkı atları sürüler halinde dolaşmaya başladı.

Yılkı atları havadan görüntülendi

ORDU - Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yılkı atları sürüler halinde dolaşmaya başladı.

Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylası'na sahipleri tarafından fındık mevsimine kadar başıboş bırakılan atlar sürüler halinde dolaşıyor.

Sürüler halinde dolaşan atlar yaylanın ayrı bir güzelliğini ortaya çıkartıyor. Fındık mevsimine kadar atlar özgürce sürüler halinde otlanıyor.

Yılkı atları havadan görüntülendi
Yılkı atları havadan görüntülendi
Yılkı atları havadan görüntülendi
Yılkı atları havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık

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