Yılkı Atın Ağzını İple Bağlayıp Ölüme Terk Ettiler

Ardahan'ın Hanak ilçesinde, ağzı plastik iple bağlanıp doğada ölüme terk edilen yılkı atı, bölgede çalışan Aras EDAŞ bakım ve onarım ekipleri tarafından kurtarıldı.

ATIN AĞZININ İPLE BAĞLANDIĞINI GÖRDÜLER

Hanak ilçesine bağlı Binbaşak köyüne elektrik arızasına giden Aras EDAŞ ekipleri, bir tarlada başıboş gezen atı fark etti. Ekip, yanına gittikleri atın ağzının plastik iple bağlandığını ve çenesinin de kopmak üzere olduğunu gördü.

İPİ KESİP ATI HAYATA DÖNDÜRDÜLER

Atın yanına yaklaşmayı başaran ekipler, bıçakla hayvanın ağzının bağlı olduğu plastik ipi kesti. Günlerdir su ve ot yemediği tahmin edilen, açlıktan güçlükle ayakta durabilen at, ipin kesilmesiyle birlikte su ve yeşilliğin bulunduğu bölgeye doğru gitti.

"BU BİR İNSANLIK AYIBIDIR"

Aras EDAŞ Hanak İşletme Şefliği'nde arıza bakım ekibinde görev yapan Tamer Atacan Turan, "Günün büyük bir bölümünü arazide geçiriyoruz. Doğada birçok hayvan çeşitli nedenlerle mahsur kalabiliyor. Bir taraftan arızaları giderirken, bir taraftan da bu hayvanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Fakat ilk kez böyle bir olayla karşılaştık. Plastik iple ağzı bağlanan at ölüme terk edilmiş. İp atın alt çene kısmını nerede ise koparacakmış. Ürküp kaçmaması için yanına gittiğimizde bir süre ilgilenip ipi öyle kestik. Bu bir insanlık ayıbıdır" diye konuştu.