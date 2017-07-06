Yılın Transferi Bitmek Üzere

İngiliz basınından BBC, The Telegraph gibi saygın haber kuruluşlarının son dakika bilgisi olarak geçtiği habere göre Kırmızı Şeytanlar, Romelu Lukaku'nun transferi için kulübü Everton'la 75 milyon Pound civarı bir bonservis ücretine anlaşma sağladı. anlaşmanın pazar gününe kadar resmileşmesi ve Belçikalı golcünün takımla birlikte hazırlık kampına dahil olması planlanıyor.

Bu hamleyle birlikte Morata'nın Manchester United'a transferi de yatmış oldu. Lukaku için Chelsea de uzun zamandır bir girişimde bulunuyordu. Özellikle Diego Costa'yı gelecek sezonki kadrosunda görmek istemeyen Conte, yönetimden Lukaku'nun alınmasını istemişti. Bu hamleyle birlikte Chelsea başka bir golcüye yönelmek zorunda kalacak.

Öte yandan Lukaku yaz tatilini manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba ile beraber geçiriyordu. Hatta Instagram'dan beraber videolarını paylaşan ikili, United formasıyla bir araya gelmiş olacak. İki ismin de menajerliğini Mino Raiola üstleniyor.

(Ajanspor)