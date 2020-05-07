İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
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İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
07.05.2020 23:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:56

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yarın akşama kadar izlenebilecek olan Süper Ay İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince ortaya izlemesi hoş görüntüler çıktı.

Bu yılın son 'Süper Ay'ı, İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince seyri hoş görüntüler ortaya çıktı. Salı gecesi başlayan Süper Ay, yarın akşama kadar izlenebilecek.

BU YIL İÇİN SON KEZ ORTAYA ÇIKTI

Süper Ay olarak adlandırılan Ay'ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez kendini gösterdi. Daha önce 9 Şubat, 9 Mart ve 9 Nisan'da kendini gösteren Süper Ay, Salı gününden itibaren bu yıl için son kez ortaya çıktı.

İSTANBUL'UN SİMGELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Yarın akşama kadar izlenebilecek olan süper ay İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince ortaya izlemesi hoş görüntüler çıktı.

Yılın son Süper Ay'ı İstanbul'un simgeleriyle buluştu! Kartpostallık görüntüler oluştu
Yılın son Süper Ay'ı İstanbul'un simgeleriyle buluştu! Kartpostallık görüntüler oluştu
Yılın son Süper Ay'ı İstanbul'un simgeleriyle buluştu! Kartpostallık görüntüler oluştu
Yılın son Süper Ay'ı İstanbul'un simgeleriyle buluştu! Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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