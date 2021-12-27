MetroPOLL'den yılın son anketi! Sonuçlara ittifaklar arasındaki oy farkı damga vurdu - Haberler
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MetroPOLL'den yılın son anketi! Sonuçlara ittifaklar arasındaki oy farkı damga vurdu

Haberler.com - Haberler | Politika

MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından yapılan yılın son anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 26.2, CHP yüzde 21.4, İYİ Parti yüzde 10.9, HDP yüzde 9.1, MHP ise 4.2 oranında oy aldı. İttifakların oy oranı ise Millet İttifakı yüzde 32.3, Cumhur İttifakı yüzde 30.4 olarak şekillendi.

Yeni yıla sayılı günler kala anket şirketleri de yılın son anketlerine ilişkin bilgileri vermeye başladı. MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin 2021 yılı için son olarak gerçekleştirdiği "siyasi partilerin oy dağılımı" anketinin de sonuçları paylaşıldı. Ankete göre sadece AK Parti, CHP ve İYİ Parti barajı geçebildi. Millet ittifakı ise Cumhur İttifakı karşısında yüzde 1.9 öne geçti.

MetroPOLL Araştırma'nın anketinden çıkan rakamları, Halk TV yazarı İsmail Saymaz kendi köşesinden paylaştı. Ankete göre kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranları AK Parti yüzde 23.9, CHP yüzde 20.3, İYİ Parti yüzde 10.5, HDP yüzde 8.8, MHP yüzde 3.9, DEVA Partisi ise yüzde 1.9. olarak şekillendi.

Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle şekillendi: AK Parti yüzde 26.2, CHP yüzde 21.4, İyi Parti yüzde 10.9, HDP yüzde 9.1, MHP yüzde 4.2, DEVA da yüzde 2.2. Bu durumda iktidar partisi ile Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin toplam oyu 30.4'ü buluyor. Millet İttifakı ise 32.3 oranında oy aldı.

MetroPOLL Araştırma'nın anketinde Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin oy oranları da paylaşıldı. Buna göre olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş yüzde 54.4 oranında oy alırken, Erdoğan yüzde 32.9 aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Ekrem İmamoğlu'nun çıkması durumunda ise oy oranları Erdoğan yüzde 36.6, İmamoğlu yüzde 48.7 olarak şekillendi.

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Yorumlar (21)
Burak Ergül:Anket firmalarının yaptığı en büyük hatalardan bir taneside kararsız seçmeni eşit yada partilerin oy oranına göre dağıtmasıdır . Bu gibi dağıtımlar sonucu chpye 3 akp ye 5 puan filan gidiyor ama hakikat öyle değil . Türkiyede kararsız seçmenin yüzde 85 i sağ seçmen ve bu seçmen gidip chpye oy vermez kararsızlardaki chp oyu yüzde 1 bile değil . Bu seçmen kitlesi iyi partiye yada yeni kurulan partilere oy verebilir yada akpye geri döner . Kararsızların eşit dağıtılması yanlıştır . Cevap Yaz 22 46 Yayından Kaldır
Güray Dilli :Akp , % 30 ların altına inmez Cevap Yaz 77 42 Yayından Kaldır
öncevatan :HİÇ İNANDIRICI DEĞİL BU ANKETİ ABD DEMİ YAPTINIZ Cevap Yaz 59 51 Yayından Kaldır
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