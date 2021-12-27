MetroPOLL'den yılın son anketi! Sonuçlara ittifaklar arasındaki oy farkı damga vurdu

Yeni yıla sayılı günler kala anket şirketleri de yılın son anketlerine ilişkin bilgileri vermeye başladı. MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin 2021 yılı için son olarak gerçekleştirdiği "siyasi partilerin oy dağılımı" anketinin de sonuçları paylaşıldı. Ankete göre sadece AK Parti, CHP ve İYİ Parti barajı geçebildi. Millet ittifakı ise Cumhur İttifakı karşısında yüzde 1.9 öne geçti.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE FARK DAHA AZ

MetroPOLL Araştırma'nın anketinden çıkan rakamları, Halk TV yazarı İsmail Saymaz kendi köşesinden paylaştı. Ankete göre kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranları AK Parti yüzde 23.9, CHP yüzde 20.3, İYİ Parti yüzde 10.5, HDP yüzde 8.8, MHP yüzde 3.9, DEVA Partisi ise yüzde 1.9. olarak şekillendi.

AK PARTİ VE MHP'NİN TOPLAM OYU 30.4

Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle şekillendi: AK Parti yüzde 26.2, CHP yüzde 21.4, İyi Parti yüzde 10.9, HDP yüzde 9.1, MHP yüzde 4.2, DEVA da yüzde 2.2. Bu durumda iktidar partisi ile Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin toplam oyu 30.4'ü buluyor. Millet İttifakı ise 32.3 oranında oy aldı.

MANSUR YAVAŞ ÖNDE ÇIKTI

MetroPOLL Araştırma'nın anketinde Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin oy oranları da paylaşıldı. Buna göre olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş yüzde 54.4 oranında oy alırken, Erdoğan yüzde 32.9 aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Ekrem İmamoğlu'nun çıkması durumunda ise oy oranları Erdoğan yüzde 36.6, İmamoğlu yüzde 48.7 olarak şekillendi.

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