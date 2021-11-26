Yılın Oto Ekspertiz Firması Ödülü Experix Kurumsal Oto Ekspertiz'in

Mutluluğun Adresi ve daha birçok sosyal sorumluluk projesine dikkat çeken organizasyonda davete katılan birbirinden renkli ve değerli simalarla eğlenceli anlara tanıklık edildi. Başarılı yorumcu Yaşar İpek törende Yılın fantezi arabesk erkek sanatçı ödülünün yanı sıra diğer sanatçılar Burak King, Bora Duran, Gönül Dağ Dizisi ile çıkış yapan Hazal Çağlar, alırken, Yılın en iyi komedi oyuncusu dalında Çetin Altay ödülün sahibi oldu.

Son yılların en gözde organizasyonlarından biri haline gelen Diamonds Of Turkey 2021 ödüllerinde; Yılın en başarılı iş insanları ve firmalarada ödüller verildi. Yılın En İyi Oto Ekspertiz Firması dalında Experix Kurumsal Oto Ekspertiz başarıyı yakalarken Firma Kurucusu Emre Öztürk ile değerlendirmelerde bulunduk. Firmanın Ana sektöründe otomotiv olduğunu ve 26 yıldır bu sektörde var olarak artık tecrübelerini Uluslararası bir marka yaratmak için kullandıklarını belirten Öztürk Deneyimli ve Teknolojik bir sistemle müşteri odaklı çalışmalar yaptıklarını belirterek her bayisine de tek tek teşekkürlerini iletti. Aile kavramı ile hareket ettiklerini ve birlik olduktan sonra başarının kaçınılmaz olduğunu bugün de gördüklerini belirtti. Bu ödüle bizi layık gören herkese çok teşekkür ettiklerini belirterek. Türkiye'nin en iyi ekspertiz firması olmak ve bu sorumluluğunu daha yükseklere taşımak için daha çok çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Ayrıca Eskişehir'den büyüyen bir marka olarak yakında zamanda uluslararası platformlarda da yaptıkları projeler ile ses getireceklerinden de bahsetti.

Araç Ekspertiz işlemlerinin artık bir ihtiyaç olduğunu özellikle belirterek müşterilerinin de mağdur olmamaları için özellikle noterden önce mutlaka ekspertiz yaptırmalarını tavsiye etti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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