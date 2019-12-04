Yılın en çok izlenen 3 filmi belli oldu
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Yılın en çok izlenen 3 filmi belli oldu

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre; 11 ayda 52 milyon 780 bin 881 kişi sinema salonlarını doldurdu.

04.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:45
Yılın en çok izlenen 3 filmi belli oldu

Box Office 'den derlenen bilgilere göre; 11 ayda 52 milyon 780 bin 881 kişi sinema salonlarını doldurdu.


"7. Koğuştaki ", 4 milyon 987 bin 815 izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen filmi oldu. Listenin ikinci sırasında yer alan imzalı "Organize İşler Sazan Sarmalı", 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından izlendi.


Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı "Recep İvedik" serisinin altıncı filmi ise 3 milyon 528 bin 967 kişi tarafından izlenerek en çok izlenen 3. yapım oldu.

Kaynak: Hürriyet

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