Yılın en çok izlenen 3 filmi belli oldu

04.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:45

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre; 11 ayda 52 milyon 780 bin 881 kişi sinema salonlarını doldurdu.



"7. Koğuştaki Mucize", 4 milyon 987 bin 815 izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen filmi oldu. Listenin ikinci sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan imzalı "Organize İşler Sazan Sarmalı", 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından izlendi.



Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı "Recep İvedik" serisinin altıncı filmi ise 3 milyon 528 bin 967 kişi tarafından izlenerek en çok izlenen 3. yapım oldu.