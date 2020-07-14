Yıldızlar Harbiye Açıkhava'dan geçecek...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıldızlar Harbiye Açıkhava'dan geçecek...

Organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi " konserler serisi başlıyor...

Yıldızlar Harbiye Açıkhava'dan geçecek...
14.07.2020 08:53 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:11

Sahnesinde yerli ve yabancı starların konserlerine ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan İstanbul'un en önemli konser alanı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu bu yıl organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi " konserler serisinde müziğin dev isimlerini ağırlayacak. Yıldızlar geçidinde Aşkın Nur Yengi, Berkay, Deniz Seki, Koray Avcı, Linet, Mehmet Erdem, Simge Sağın, Sinan Özen, Teoman ve Yıldız Tilbe 'yi müzikseverlerle buluşturacak. Pandemi nedeniyle her türlü önlemlerin alındığı konserlerde Yıldız Tilbe dört konser verirken, Simge'de ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesinde olacak.

Özel repertuarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı "Harbiye Açıkhava Yıldılar Geçidi" konserleri biletleri biletix.com 'da ve Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu gişelerinde satışa sunuldu.

23 Temmuz Perşembe/ Koray Avcı

24 Temmuz Cuma/ Yıldız Tilbe

25 Temmuz Cumartesi/ Deniz Seki

26 Temmuz Pazar/ Yıldız Tilbe

27 Temmuz Pazartesi/ Berkay

28 Temmuz Salı/ Yıldız Tilbe

5 Ağustos Çarşamba/ Simge

7 Ağustos Cuma/ Mehmet Erdem & Aşkın Nur Yengi

28 Ağustos Cuma/ Yıldız Tilbe

29 Ağustos Cumartesi/ Sinan Özen

30 Ağustos Pazar/ Linet

31 Ağustos Pazartesi/ Teoman

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu Magazin
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 3. Sayfa
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 3. Sayfa
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü Güncel
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Erdoğan, erken seçim tartışmalarına noktayı koydu: Seçim yok
Erdoğan, erken seçim tartışmalarına noktayı koydu: Seçim yok
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Son dakika: Bursa'da otoyolda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Son dakika: Bursa'da otoyolda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Murat Kurum Bülent Turan Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Filiz Akın Ebru Gündeş Seren Serengil
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çocuk
Şu an buradasınız: Yıldızlar Harbiye Açıkhava'dan geçecek... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 09:41:22. #1.15#
title