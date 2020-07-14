Yıldızlar Harbiye Açıkhava'dan geçecek... Organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi " konserler serisi başlıyor...

Sahnesinde yerli ve yabancı starların konserlerine ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan İstanbul'un en önemli konser alanı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu bu yıl organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi " konserler serisinde müziğin dev isimlerini ağırlayacak. Yıldızlar geçidinde Aşkın Nur Yengi, Berkay, Deniz Seki, Koray Avcı, Linet, Mehmet Erdem, Simge Sağın, Sinan Özen, Teoman ve Yıldız Tilbe 'yi müzikseverlerle buluşturacak. Pandemi nedeniyle her türlü önlemlerin alındığı konserlerde Yıldız Tilbe dört konser verirken, Simge'de ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesinde olacak.

Özel repertuarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı "Harbiye Açıkhava Yıldılar Geçidi" konserleri biletleri biletix.com 'da ve Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu gişelerinde satışa sunuldu.

23 Temmuz Perşembe/ Koray Avcı

24 Temmuz Cuma/ Yıldız Tilbe

25 Temmuz Cumartesi/ Deniz Seki

26 Temmuz Pazar/ Yıldız Tilbe

27 Temmuz Pazartesi/ Berkay

28 Temmuz Salı/ Yıldız Tilbe

5 Ağustos Çarşamba/ Simge

7 Ağustos Cuma/ Mehmet Erdem & Aşkın Nur Yengi

28 Ağustos Cuma/ Yıldız Tilbe

29 Ağustos Cumartesi/ Sinan Özen

30 Ağustos Pazar/ Linet

31 Ağustos Pazartesi/ Teoman

Kaynak: Bültenler