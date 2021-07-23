Yıldızlar da Kayar Filmi
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Film, altı ay boyunca bir köyde kalmak zorunda kalan bir popstarın, bu köyde düzenlenecek bir festivalin sorumluluğunu almasıyla gelişen olayları konu ediniyor.
Yönetmen: Günay Günaydın
Senaryo: Koray Yeltekin
Oyuncular: Cezmi Baskın, Ceyda Olguner, Cem Kılıç, Kübra Karen, Metin Yıldırım, Volga Sorgu Tekinoğlu, Turan Selçuk Yerlikaya, Hakan Burak Bozdoğan, Müge Coşkun, Elif Güçkıran
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Yıldızlar da Kayar
Yapımcı Firma: Cinephone
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ ENM
Vizyon Tarihi: 28.01.2022
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Kaynak: InterSinema.com