Yıldızlar da Kayar Filmi
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Yıldızlar da Kayar Filmi

Yıldızlar da Kayar Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Yıldızlar da Kayar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yıldızlar da Kayar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Film, altı ay boyunca bir köyde kalmak zorunda kalan bir popstarın, bu köyde düzenlenecek bir festivalin sorumluluğunu almasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Yönetmen: Günay Günaydın

Senaryo: Koray Yeltekin

Oyuncular: Cezmi Baskın, Ceyda Olguner, Cem Kılıç, Kübra Karen, Metin Yıldırım, Volga Sorgu Tekinoğlu, Turan Selçuk Yerlikaya, Hakan Burak Bozdoğan, Müge Coşkun, Elif Güçkıran

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Yıldızlar da Kayar

Yapımcı Firma: Cinephone

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ ENM

Vizyon Tarihi: 28.01.2022

Yıldızlar da Kayar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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