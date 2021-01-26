Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim

26.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:07
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim

Bugüne kadar seçtiği ilginç kıyafetlerle ve farklı çıkışlarıyla gündem olan Yıldız Tilbe son görüntüsüyle hayranlarını üzdü.

Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşı ve menajeri Haluk Şentürk ile birlikte alışverişe çıkan Yıldız Tilbe'nin makyajsız oluşu, saçları ve kıyafet tercihi sevenlerini şaşırttı.

SEMPATİK TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Her zaman olduğu gibi sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim.'' diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.

Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim

"SENİ BÖYLE GÖRMEYELİM"

Tilbe'nin kısa saçları da dikkat çekti. Tilbe'nin sevenleri, "Seni böyle salmış vaziyette görmeyelim. Biraz kendine bak" diyerek sanatçıya seslendi.

Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim

ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Geçtiğimiz günlerde, 'Peşindeyim Koşa Koşa' şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçen efsane şarkıcı şıklığıyla göz kamaştırmıştı.

Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim

50 BİN TL HARCADI

Tilbe Maslak'ta bir stüdyoda 15 saat süren çekimlerde giydiği iki farklı elbiseye 50 bin TL harcadı. Şarkıcının saç modelinden ayakkabılarına kadar stili tam not aldı.

Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim
Haber Yorumları (4)
OSMANLI: UZAYLI ZEKİYE
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KIYAMET ÇİÇEĞİ: Kalbi güzel gerisini boş verin seviliyorsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ROK: deli ayten gibi olmuş
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Feyza Aktan Aleyna Tilki Neslihan Atagül Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Alper Ulusoy Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 15:22:51. #1.14#
title