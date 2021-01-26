Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim

Bugüne kadar seçtiği ilginç kıyafetlerle ve farklı çıkışlarıyla gündem olan Yıldız Tilbe son görüntüsüyle hayranlarını üzdü.

Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşı ve menajeri Haluk Şentürk ile birlikte alışverişe çıkan Yıldız Tilbe'nin makyajsız oluşu, saçları ve kıyafet tercihi sevenlerini şaşırttı.

SEMPATİK TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Her zaman olduğu gibi sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim.'' diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.

"SENİ BÖYLE GÖRMEYELİM"

Tilbe'nin kısa saçları da dikkat çekti. Tilbe'nin sevenleri, "Seni böyle salmış vaziyette görmeyelim. Biraz kendine bak" diyerek sanatçıya seslendi.

ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Geçtiğimiz günlerde, 'Peşindeyim Koşa Koşa' şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçen efsane şarkıcı şıklığıyla göz kamaştırmıştı.

50 BİN TL HARCADI

Tilbe Maslak'ta bir stüdyoda 15 saat süren çekimlerde giydiği iki farklı elbiseye 50 bin TL harcadı. Şarkıcının saç modelinden ayakkabılarına kadar stili tam not aldı.