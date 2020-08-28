Yıldız Tilbe Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla buluştu Yıldız Tilbe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Yıldız Tilbe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi konserleri kapsamında sahneye çıkan Yıldız Tilbe, şarkılarını hayranları için söyledi.

Konsere "Delikanlım" şarkısıyla başlayan şarkıcı, "Emi", "Vazgeçtim", "Çabuk Olalım Aşkım", "Sana Değer", "Şivesi Sensin Aşkın", "Haberi Olsun" ve pek çok şarkısını seslendirdi.

Şarkılarına konseri dinlemeye gelenlerin de eşlik ettiği şarkıcı, birkaç parça söyledikten sonra sürpriz yaparak 31 Ağustos'ta konser verecek Berkay'ı seyircilerin arasından sahneye davet etti.

Yıldız Tilbe'nin hayranı olduğunu dile getiren şarkıcı Berkay, "Beni Benden Alırsan" ve "Gel Gel" şarkılarını söyledi.

Bayhan Prodüksiyon tarafından organize edilen "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi" konserleri Teoman, Mustafa Sandal, Murat Boz, Göksel ve Selami Şahin'in de arasında bulunduğu isimlerle devam edecek.

Kaynak: AA