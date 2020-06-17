Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, dün akşam Twitter hesabından "Evlendim" diye paylaşım yaptı. Kısa sürede gündem olan Tilbe'nin kedi sahiplendiği için böyle bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

17.06.2020 08:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 08:41

Koronavirüs salgınından dolayı vaktini evinde geçirmeye devam eden başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam Twitter hesabından evlendiğini söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi. Ancak kısa sürede yeni paylaşımlar yapan Tilbe'nin o paylaşımını bir kedi sahiplendiği için yaptığı anlaşıldı.

"BEYİM BÜTÜN VAKTİMİ ALIYOR, UYUTMUYOR"

Twitter hesabını aktif olarak kullanan usta sanatçı, peş peşe paylaşımlar yaparak "Evlendim, beyim bütün vaktimi alıyor. Yemek beğenmiyor, her yerde yatmıyor. Neredeyse uyutmuyor beni" dedi. Tilbe, bu paylaşımıyla gündem olunca kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

"DENGİNE GÖRE ERKEK YOK"

Ancak peş peşe yaptığı paylaşımlara devam eden Tilbe, sahiplendiği yavru kedinin fotoğrafını "Son sevgilim, uyuyor" notuyla paylaştı. Tilbe'nin kısa süreli yarattığı bu heyecan ise takipçilerini merak ettirdi. Ancak gerçeği öğrenen sosyal medya kullanıcılar sanatçı için "Sana da bu yakışır dengine göre erkek yok" yorumunu yaptı.

Yıldız Tilbe 'Evlendim' diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Yıldız Tilbe 'Evlendim' diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Yıldız Tilbe 'Evlendim' diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'Sevgilisiyle tatilde' haberlerine açıklık getirdi Magazin
Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Magazin
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Magazin
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Magazin
Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı
Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Magazin
Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı Magazin
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu
Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu
75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum
75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti
Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp
Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü
Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı
Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Halife Hafter Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Oğulcan Engin Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Caner Erkin Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Kadın Deprem Twitter Trabzonspor
Şu an buradasınız: Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 08:41:48. #1.15#
title