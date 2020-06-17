Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, dün akşam Twitter hesabından "Evlendim" diye paylaşım yaptı. Kısa sürede gündem olan Tilbe'nin kedi sahiplendiği için böyle bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Koronavirüs salgınından dolayı vaktini evinde geçirmeye devam eden başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam Twitter hesabından evlendiğini söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi. Ancak kısa sürede yeni paylaşımlar yapan Tilbe'nin o paylaşımını bir kedi sahiplendiği için yaptığı anlaşıldı.

"BEYİM BÜTÜN VAKTİMİ ALIYOR, UYUTMUYOR"

Twitter hesabını aktif olarak kullanan usta sanatçı, peş peşe paylaşımlar yaparak "Evlendim, beyim bütün vaktimi alıyor. Yemek beğenmiyor, her yerde yatmıyor. Neredeyse uyutmuyor beni" dedi. Tilbe, bu paylaşımıyla gündem olunca kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

"DENGİNE GÖRE ERKEK YOK"

Ancak peş peşe yaptığı paylaşımlara devam eden Tilbe, sahiplendiği yavru kedinin fotoğrafını "Son sevgilim, uyuyor" notuyla paylaştı. Tilbe'nin kısa süreli yarattığı bu heyecan ise takipçilerini merak ettirdi. Ancak gerçeği öğrenen sosyal medya kullanıcılar sanatçı için "Sana da bu yakışır dengine göre erkek yok" yorumunu yaptı.