Yıldız Tilbe'den Harbiye Açıkhava Konseri
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Yıldız Tilbe'den Harbiye Açıkhava Konseri

ÜNLÜ şarkıcı Yıldız Tilbe Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Yıldız Tilbe'den Harbiye Açıkhava Konseri
12.09.2020 23:52 | Son Güncelleme: 13.09.2020 00:08
ÜNLÜ şarkıcı Yıldız Tilbe Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tilbe, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Yıldız Tilbe 'Yıldızlar Geçidi' konserler serisi kapsamında bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tilbe'nin konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dinleyicilerin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturmadıkları gözlenirken maske kuralına ise uyulduğu görüldü. Dinleyiciler, Tilbe'nin şarkılarına zaman zaman eşlik etti. 

Kaynak: DHA

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