Yıldız Tilbe - Delikanlım sözleri! 'Delikanlım' şarkı sözleri nelerdir?
Yıldız Tilbe'nin en beğenilen şarkılarından olan Delikanlım şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Yıldız Tilbe - Delikanlım şarkı sözleri nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler programında anılan Yıldız Tilbe'nin şarkıları ve sözleri merak edildi.
Yıldız Tilbe'nin en güzel şarkılarından olan Delikanlım sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
YILDIZ TİLBE - DELİKANLIM SÖZLERİ
Açılır sonsuz kere yoluna güllerim
Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile
Yokluğun soğuk tenine, susadı tenim
Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme
---
Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin
Gölgesi düşsün saçlarına, aşk ateşimin
Sakınıp sakla, güneşim ol, al ısıt beni
Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde
---
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım
---
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım
---
Açılır sonsuz kere yoluna güllerim
Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile
Yokluğun soğuk tenine, susadı tenim
Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme
---
Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin
Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin
Sakınıp sakla, güneşim ol, al ısıt beni
Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde
---
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım
---
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım
---
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım