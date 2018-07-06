Yıldız, Sertifikalı Patates Tohumu Üretim Alanlarını Gezdi

Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, sertifikalı patates tohumu üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Bülent Coşgun ile patates ekilen alanları gezdi.

Yıldız, dünyada ve son yıllarda Türkiye'de sertifikalı tohumluk patates kullanımının artmasıyla hastalıksız, verim ve kalitesi yüksek tohuma olan talebin de arttığını belirtti.

Sivas'ın yüksek rakımlı olması ve topraklarına hastalık bulaşmaması dolayısıyla tohumluk patates üretiminde cazibe merkezlerinden olduğunu aktaran Yıldız, "Sivas sertifikalı tohumluk patates üretiminde Türkiye'de 2. sırada yer alıyor. 2018'de ilimizde yaklaşık 9 bin 500 dekarlık alanda sertifikalı patates tohumluğu üretimi yapılcaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldız, tohumluk kontrolörlerinin titizlikle yapıldığına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Üretimin her safhasında tarla kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontroller dikim öncesi toprak numunesi alınmasıyla başlar ve patates dikiminden sonra üç kontrol daha yapılır. Son olarak patates yumrularından numune alınarak analizlerinin yapılmasının ardından sağlıklı olanlar tohumluk sertifikası alır ve tohum olarak satılır. Tüm üreticilerimizin bereketli bol kazançlı bir üretim sezonu geçirmelerini dilerim."