Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

17.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:28

Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Kenter, fenalaşmasının ardından Amerikan Hastanesine kaldırıldı.

Kenter, hastanede yaşamını yitirdi.

Devlet sanatçısı unvanı da bulunan sanatçı, çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol almıştı.

Kaynak: AA