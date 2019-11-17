Yıldız kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler » Güncel » Yıldız kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı - Haber

Yıldız kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı

Ozan URAL-Ertan KILIÇ İSTANBUL DHAÜnlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

17.11.2019 22:46 | Son Güncelleme: 17.11.2019 22:46
Yıldız kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı

Ozan URAL-Ertan KILIÇ İSTANBUL DHA

Ünlü Tiyatro Sanatçısı 'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Yıldız kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et