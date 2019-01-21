Yıldız Holding'in Atıştırmalık Şirketi Pladis'e Yeni Ceo Atandı

Yıldız Holding'in atıştırmalık işlerini tek bir çatı altında toplamak için kurduğu dünyanın önde gelen atıştırmalık şirketlerinden Pladis'e, A. Salman Amin'in şirket CEO'su olarak atandığını duyuruldu. Amin, görevine resmi olarak Şubat ayında başlayacak. Gıda ve içecek sektörünün önde gelen isimlerinden A. Salman Amin, 30 yılı ve 3 kıtayı aşan, derin uluslararası tecrübesini Pladis'e taşıyacak. Amin, son olarak, SC Johnson & Son'da Global Ticari Birim COO (Operasyondan Sorumlu Başkan)'su olarak, şirketin tüm kategorileri ve pazarlarından sorumluydu. Bir aile şirketi olan SC Johnson'daki görevi boyunca Amin, inovasyon süreçlerine özel olarak odaklanarak pazara ürün sunma süresinin kısaltılması, karlı büyüme ve kar marjının artırılması, global pazarlama organizasyonunun kurulması ve global markaların yenilenerek geliştirilmesi dahil operasyonel konularda üstün başarı sergiledi. Aynı zamanda "kazanmak için oynamak-play to win" stratejisi üzerine kurulu kültürel bir dönüşüm programına da öncülük eden Amin, bu program aracılığıyla şirketteki ekiplerin daha çok yetkilendirilmesi ve iş süreçlerinde verimliliğin artırılması gibi konularda da önemli adımlar attı.

Amin'in ataması ile ilgili olarak, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Pladis, henüz ikinci yılını geride bırakmış bir şirket, ancak biz şimdiden global arenada hızla büyüyen bir oyuncu konumuna gelmiş bulunuyoruz. A. Salman Amin, hızlı tüketim markalarında şirket dönüşümü ve büyüme konusunda global bir deneyime sahip. Kendisinin, hali hazırda zaten yüksek hedefleri ve girişimci bir ruhu olan şirketimize katılımından, tecrübe ve becerilerini Pladis'e kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu.

Amin, SC Johnson öncesinde, PepsiCo şirketinde CMO (Pazarlamadan Sorumlu Başkan) olarak görev yaptı. PepsiCo Birleşik Krallık ve İrlanda Başkanlığı da dahil olmak üzere, 17 yıl boyunca görev aldığı PepsiCo şirketinde bir dizi önemli rol üstlendi. Tecrübeli yönetici ayrıca, Procter&Gamble şirketinin Amerika, Almanya, Suudi Arabistan, İsviçre ekiplerinde de 10 yıl boyunca çeşitli pozisyonlarda bulundu.

Her zaman tüketici ve pazar iç görülerini gözeterek hareket etmeye odaklı, enerjik bir liderlik yaklaşımı sergileyen Amin, başarıyla liderlik ettiği marka kampanyalarıyla, pazarlama, satış ve operasyon alanlarındaki önemli ve uluslararası tecrübesiyle kariyerinde öne çıkıyor. Tecrübeli yönetici, PepsiCo'da Pazarlama Başkanlığı görevi süresince, şirketin milyar dolarlık markalarının, tüketici iç görülerini, markanın spor pazarlama birimini, dijital, medya satın alma, medya yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve iş gücü planlaması da dahil olmak üzere, tüm pazarlama operasyonlarını başarıyla yürüttü.

Amin, Avrupa, Amerika, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Uzakdoğu'ya kadar büyük bir coğrafyada faaliyet gösteren Pladis'in yeni dönem global operasyon ve stratejilerinden sorumlu olacak. Amin öncelikle Pladis şirket kültürünü, ekipleri ve şirket müşterilerini yakından tanımaya ağırlık verecek. Amin'in öncelikleri arasında, şirketin global markası McVitie's ile, Ülker'i dünyada daha da yaygınlaştırmak, süpermarketlere özel olarak geliştirilmiş Godiva ürünlerini daha da büyütmek ve şirketin ana pazarlarındaki operasyonlarını geliştirmek var. Ayrıca, hızla değişen, çok kanallı, günümüzün dinamik dünyasına ayak uydurabilecek yetenekli ekipleri şirket içerisinde yetiştirmek de Amin'in ana hedeflerinden birini oluşturuyor.

A. Salman Amin, Pladis'teki yeni rolüne dair görüşlerini, "Ben kariyerimi, kuralları yeniden yazmaya, farklı ve yenilikçi yöntemler, yollar bulmaya ve tüketicinin zaman içinde değişim yolculuğunun bir parçası olmaya adadım. Sevdiğimiz yerel tatları birer global yıldıza dönüştürmek; bisküvi, kek çikolata, sakız ve şekerleme alanındaki köklü mirasımızı tüm dünya ile paylaşmak adına Pladis'te büyük fırsat görüyorum. Yeni ekibimle beraber bu yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde ifade etti.

A. Salman Amin hakkında

A. Salman Amin, ITV plc Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Direktör olarak görev yapıyor ve Kellogg Yönetim Okulu (School of Management)'nun Global Danışma Kurulu'nda yer alıyor.

Eğitimini Amerika'da tamamlayan Amin, lisans derecesini sivil mühendislik alanında Syracuse Üniversitesi'nde, MBA eğitimini ise Northwestern Üniversitesi Kellogg Yönetim Okulu'nda tamamladı. Amin ayrıca, İngiltere, Leicester'da bulunan de Montfort Üniversitesi tarafından 2009 yılında Fahri Doktora Ödülü'ne de layık görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA