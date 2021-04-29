Yıldız Holding'den Ramazan ayına özel sergi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yıldız Holding'den Ramazan ayına özel sergi

İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE - Haberler | Güncel

Yıldız Holding'den Ramazan ayına özel sergi Yıldız Holding ziyaretçilerini "Kadın Sanatçılar Esmalar ve Hilyeler" sergisiyle karşılıyor Yıldız Holding, kadın tezhip sanatçılarının eserlerinden oluşan "Kadın Sanatçılar-Esmalar ve Hilyeler" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Yıldız Holding'den Ramazan ayına özel sergi

Yıldız Holding ziyaretçilerini "Kadın Sanatçılar Esmalar ve Hilyeler" sergisiyle karşılıyor

İSTANBUL - Yıldız Holding, kadın tezhip sanatçılarının eserlerinden oluşan "Kadın Sanatçılar-Esmalar ve Hilyeler" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Yıldız Holding, Çamlıca'daki sergi salonunda bugüne dek Ramazan aylarında gerçekleştirdiği "Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler", "1400. Yılında Kur'an", "Aşk-Tezhip Sergisi", "Esma'ül-Hüsna ve Esma'ün Nebi", "Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Kalem Güzelleri" ve "Hz. Peygamber'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) Veda Haccı Hutbeleri" sergilerinde olduğu gibi, "Kadın Sanatçılar - Esmalar ve Hilyeler" sergisinde de pek çok değerli sanatçının eserini bir araya getiriyor. Covid-19 salgını önlemleri kapsamında randevu alınarak gezilebilen sergi, dijital katalog aracılığıyla da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Eserlere çok emek verilmiş"

Sergiyi gezen Osman Birkan "Serginin açılışını haber aldık ve tabi ki çok sevindik. Oldukça kabarık sayıda eser var, çok emek verildiği belli. Esma'ül Hüsna, Hilye-i Şerif ve Esma-i Muhammet'i (Sallallahü aleyhi ve sellem) ihtiva eden bir sergi. Tabii bu Ramazan gününde çok tesirli oldu benim için. Yarısını gezdim. Çok güzel eserler var. Çok sanatkarhane tasarımlar yapılmış. Yani özgün tasarımlar da olduğunu gördüm dolayısıyla Yıldız Holding'i ve bu sergiyi hazırlayan arkadaşları tebrik etmek isterim" diye konuştu.

"Kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum"

Sergiye katılan Kadın sanatçı Şakire Kayaberk" Öncelikle böyle bir sergide yer aldığımı çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Otuz kadın sanatçı arasında yer almak çok güzel. Böyle bir organizasyonda bizlere de yer verdikleri için yıldız Holding'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yıldız Holding'den Ramazan ayına özel sergi
Yıldız Holding'den Ramazan ayına özel sergi
Yıldız Holding'den Ramazan ayına özel sergi
Yıldız Holding'den Ramazan ayına özel sergi
Yıldız Holding'den Ramazan ayına özel sergi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Ebru Gündeş Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yıldız Holding'den Ramazan ayına özel sergi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 10:28:04. #1.15#

title