Yıldız Holding'den Ramazan ayına özel sergi

Yıldız Holding'den Ramazan ayına özel sergi Yıldız Holding ziyaretçilerini "Kadın Sanatçılar Esmalar ve Hilyeler" sergisiyle karşılıyor Yıldız Holding, kadın tezhip sanatçılarının eserlerinden oluşan "Kadın Sanatçılar-Esmalar ve Hilyeler" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Yıldız Holding'den Ramazan ayına özel sergi

Yıldız Holding ziyaretçilerini "Kadın Sanatçılar Esmalar ve Hilyeler" sergisiyle karşılıyor

İSTANBUL - Yıldız Holding, kadın tezhip sanatçılarının eserlerinden oluşan "Kadın Sanatçılar-Esmalar ve Hilyeler" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Yıldız Holding, Çamlıca'daki sergi salonunda bugüne dek Ramazan aylarında gerçekleştirdiği "Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler", "1400. Yılında Kur'an", "Aşk-Tezhip Sergisi", "Esma'ül-Hüsna ve Esma'ün Nebi", "Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Kalem Güzelleri" ve "Hz. Peygamber'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) Veda Haccı Hutbeleri" sergilerinde olduğu gibi, "Kadın Sanatçılar - Esmalar ve Hilyeler" sergisinde de pek çok değerli sanatçının eserini bir araya getiriyor. Covid-19 salgını önlemleri kapsamında randevu alınarak gezilebilen sergi, dijital katalog aracılığıyla da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Eserlere çok emek verilmiş"

Sergiyi gezen Osman Birkan "Serginin açılışını haber aldık ve tabi ki çok sevindik. Oldukça kabarık sayıda eser var, çok emek verildiği belli. Esma'ül Hüsna, Hilye-i Şerif ve Esma-i Muhammet'i (Sallallahü aleyhi ve sellem) ihtiva eden bir sergi. Tabii bu Ramazan gününde çok tesirli oldu benim için. Yarısını gezdim. Çok güzel eserler var. Çok sanatkarhane tasarımlar yapılmış. Yani özgün tasarımlar da olduğunu gördüm dolayısıyla Yıldız Holding'i ve bu sergiyi hazırlayan arkadaşları tebrik etmek isterim" diye konuştu.

"Kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum"

Sergiye katılan Kadın sanatçı Şakire Kayaberk" Öncelikle böyle bir sergide yer aldığımı çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Otuz kadın sanatçı arasında yer almak çok güzel. Böyle bir organizasyonda bizlere de yer verdikleri için yıldız Holding'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE