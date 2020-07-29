Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, rol aldığı filmler nelerdir? Birçok kaliteli yapımda rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy bu sıralar Berk Oktay ile gündeme geldi. Öyle bir geçer zaman ki dizisinin Berrin'i Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, nerelidir, kaç yaşında tüm detaylar haberimizde.

Magazin gündeminde yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy'un hayatı ve rol aldığı filmler merak konusu oldu. Peki Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, nerelidir, kaç yaşında? YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR? Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 İzmir doğumlu Türk dizi oyuncusudur. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi.Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı.Şimdilerde ise TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmaktadır. Yıldız Çağrı Atiksoy doğum tarihi : 1 Nisan 1986 Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında : 34 yaşında Yıldız Çağrı Atiksoy burcu ne : Koç Yıldız Çağrı Atiksoy nereli : İzmir Yıldız Çağrı Atiksoy boy - kilo : 1,76 m - 58 kg YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY ROL ALDIĞI YAPIMLAR NELERDİR? 2004 : Büyük Buluşma (TV dizisi) 2005 : Aşk Oyunu (TV dizisi) 2006 : Emret Komutanım (TV dizisi) 2006 : Yağmurdan Sonra (TV dizisi) 2006 : Ah İstanbul (TV dizisi) 2007 : Yersiz Yurtsuz (TV dizisi) 2008 : Miras (Film) 2008 : Gazi (TV dizisi) 2008 : Kayıp Prenses (TV dizisi) 2009 : Bahar Dalları (TV dizisi) 2010 - 2013 : Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV dizisi) 2013 : Görüş Günü Kadınları (TV dizisi) 2014-2015 : Yedi Güzel Adam (TV dizisi) 2015-2016 : Evli ve Öfkeli (TV dizisi) 2017-2018 : Savaşçı (TV dizisi) 2019-günümüz : Şampiyon (TV dizisi)