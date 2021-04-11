Yıldız Asyalı zombi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldız Asyalı zombi oldu

Hürriyet - Haberler | Magazin
Yıldız Asyalı zombi oldu

BODRUM'DA ÇEKİLDİ Yıldız Asyalı, zombi filmi "Aylak Takımı" ile setlere döndü.

BODRUM'DA ÇEKİLDİ

 Yıldız Asyalı, zombi filmi "Aylak Takımı" ile setlere döndü. Komedi türündeki filmin çekimleri Bodrum'da 4 haftada tamamlandı. Yapımcılığını Cinephone Entertainment'dan Enis Özkan ve Murat Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise İlkay Kök'ün yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Tuna Arman, Zeynep Batur, Mert Topuz ve Hazan Damla Canbaz da yer aldı.

LABORATUVARDA PATLAMA

Yönetmen koltuğunda Can Sarcan'ın oturduğu "Aylak Takımı", yaz okulundaki laboratuvarda meydana gelen patlama sonrası öğretmen ve öğrencilerin zombiye dönüşmesiyle başlayan komik olayları beyazperdeye taşıyacak. Filmin vizyon tarihi ise normalleşme sürecinde sinema salonlarının açılmasına bağlı olarak belirlenecek.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Türker Ertürk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Acun Ilıcalı Murat Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Ryan Babel Gökhan Töre Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yıldız Asyalı zombi oldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:18:45. #1.14#
title