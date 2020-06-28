Yıldız Asyalı ikinci kez evleniyor
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Yıldız Asyalı ikinci kez evleniyor

Bir dönemin sevilen dizisi Eyvah Kızım Büyüdü'de yıldızı parlayan Yıldız Asyalı, ikinci kez nikah masasına oturuyor.

Yıldız Asyalı ikinci kez evleniyor
28.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:43

Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, uzun süredir birlikte olduğu Arka Sokaklar dizisinin 2. yönetmeni Kerem Saka ile evlilik kararı aldı. Yıldız Asyalı ile kerem Saka, yarın akşam Bodrum Gümüşlük'te yapılacak sade bir nikahla dünya evine girecekler. Yıldız Asyalı, ilk evliliğini 2015 tarihinde iş adamı Emre Vatansever ile yaptı ve iki yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı.& ; & ;

Kaynak: Snob Magazin

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