Yıldırımlı yüzücüler havuza damga vurdu

18.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:18

Amatör branşlarda başarılarını kanıtlayan Yıldırım Belediyespor'da Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 14-15-16 Şubat tarihlerinde Bursa'da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Müsabakalarında Yıldırım'a 80 madalya kazandırdı. Bursa'nın önde gelen 20 kulübünden 235 sporcunun havuzda yer aldığı organizasyonda altına yüzen Yıldırım Belediyesporlu kulaçlar büyük bir başarı elde etti.

Yıldırım Belediyespor'da Nehir Yılmaz ve Nilay Başkaya'nın yer aldığı 2008 doğumlu kızlar takımı, Yavuz Kaan Sevgi ve Rıdvan Sadıkoğlu'nun yer aldığı 2008 doğumlu erkekler, Melisa Özmen, Zeynep Kılıç, Zeynep Çelik, Melike Minel Alibey'in yer aldığı 2009 doğumlu kızlar ile Yiğit Küçükyıldız, Ediz Bayram Rodoplu, Kıvanç Güler ve Eyüp Asaf Yel'in yer aldığı 2009 doğumlu erkekler takımları, 50 altın, 17 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplamda 80 madalya kazanarak havuza damgasını vurdu. En yakın rakibi takımdan 29 madalya fazla toplayan Yıldırım Belediyesporlu kulaçlar, Nisan Ayında Sakarya'da düzenlenecek Çeyrek Final Müsabakalarında Yıldırım'ı temsil edecek.

Kaynak: Bültenler