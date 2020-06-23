Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı Yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarında çalışan bir işçi, sağanak sırasında yıldırımın düşme anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Gökyüzünü kameraya aldığı sırada yıldırımın düşme anını da kaydeden işçi, büyük korku yaşadı.

Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ile Gelibolu arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan işçi, sağanak sırasında yıldırımın düşme anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI Kentte bugün gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış sırasında gökyüzünü siyah bulutlar kapladı. Gelibolu'daki Sütlüce ile Lapseki'deki Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan bir işçi, cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Bu sırada köprü ayaklarının yapımında kullanılan vinç kadraja girdiğinde, gök gürültüsü ile birlikte boğaza düşen yıldırım kameraya yansıdı. Kaynak: DHA