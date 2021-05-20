Yıldırım parkları yaza hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldırım parkları yaza hazır

Yıldırım parkları yaza hazır
Bültenler - Haberler | Güncel

Yıldırım'ın yeşil kimliğini canlandıracak çalışmalar kapsamında iki yıl içinde 10 adet park yapan, Balaban Mesire Alanı'nı açılışa hazır hale getiren, Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıfköy Kent Parkı'nı ilçeye kazandıran ve Cumalıkız Mesire Alanı'nın ihalesini gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi; mevcut parkları da yaza hazırlıyor.

Özellikle 17 günlük tam kapanma dönemini hizmet için fırsata çeviren Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; Siteler, Millet, Erikli, Bağlaraltı, Kaplıkaya, Karapınar, Akçağlayan, Fidyekızık, Değirmenlikızık, Mimarsinan, Yiğitler, Hacivat, Yunus Emre, Çınarönü, Esenevler, 152 Evler, 75. Yıl ve Meydancık mahallelerindeki parklarda bakım, yenileme, çim biçme, çiçek ekimi, budama ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

TAM KAPANMADA YOĞUN MESAİ

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte sosyal hareketliliğin arttığına vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Ülkemiz 1 yılı aşkın süredir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle insanlar uzun süre evlerine kapanmak zorunda kaldı. Vatandaşlarımız şu an her zamankinden daha fazla parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda vakit geçiriyor.Bu durumu tahmin ettiğimiz için, ekiplerimiz 17 günlük tam kapanma döneminde yoğun mesai yaparak ilçemizdeki parklarda çalışma gerçekleştirdi. Parklardaki oyun grupları yenilendi, tamirat, yeşillendirme, çiçek dikimi, çim biçme, peyzaj, temizlik işleri yapıldı. Mevcut parklardaki mesaimiz sürerken, ilçemizdeki yeşil alan ve parkların sayısını arttırmak için de çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir daha yeşil ve daha geniş sosyal alanlara sahip bir Yıldırım inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Feyza Aktan Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yıldırım parkları yaza hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 16:09:40. #1.16#

title