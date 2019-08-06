Yıldırım orman yangınına yol açtı

06.08.2019 23:58

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Köşürge Mahallesi Çınarpınar mevkisindeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter, 16 arazöz, 10 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 1 greyder, 1 loder, 2 iş makinesi ve 250 işçisiyle müdahale etti. Ekiplere 6 pikap, 1 tamir ekibi, 4 treylerle de destek sağlandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylülerin ihbarının ardından ekiplerin hızlı şekilde yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yangında ilk belirlemelere göre 20 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Ketmen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ ekiplerinin de su tanklarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirtti.

Ekipler, yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Kaynak: AA