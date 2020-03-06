Yıldırım'lı öğrencilere 'duygu yönetimi' semineri

06.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:22

Yıldırım Belediyesi 2019-2020 Kültür Sanat Sezonunda konusunda uzman isimleri Yıldırımlılarla buluşturmaya devam ediyor. Doktor, Psikoterapist ve Aile Danışmanı Rukiye Karaköse, 'Gençlik ve Duygu Yönetimi' adlı söyleşisi ile Faik Çelik Kız Meslek Lisesi'ni dolduran Yıldırımlı öğrencilerle bir araya geldi.

Psikoterapist ve Aile Danışmanı Rukiye Karaköse, söyleşide öğrencilere, duygularımızın farkına vararak onların içerdiği mesajları anlama, duygusal otokontrolümüzü kazanma, duygusal ve sosyal zekamızı etkili biçimde kullanma ve böyle daha mutlu ve tatminkar bir yaşam düzeyine ulaşma konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerle interaktif bir seminer gerçekleştiren Rukiye Karaköse, "Duyguları yönetebilme becerisi bir süreçtir. Bu süreç öncelikle duyguların farkına varılması, bu duyguların tanınması, onların yönlendirilmesi ve onlarla uyumun sağlanabilmesi becerilerini içermektedir. Duygular ruhsal dünyamızın bir parçasıdır. Bireylerin yaşam mücadeleleri ve başarıları açısından duygularımızın büyük önemi vardır" ifadelerini kullandı. Türkiye'de duygu yönetimi becerisi konusunda yapılan çalışma sayılarının çok sınırlı sayıda olduğunu da sözlerine ekleyen Rukiye Karaköse, anlattığı örnek hikayelerle öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Programın sonunda Yıldırım'da gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getiren Karaköse, katkılarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler