Yıldırım'ın sosyal hayatına yeni nefes
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yıldırım'ın sosyal hayatına yeni nefes

25.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:27
Yıldırım'ın sosyal hayatına yeni nefes

Yıldırım Belediyesi, Yeşil semtinde yer alan ve Bursalıların Kafeler Sokağı olarak bildiği Akdemir ve Derebaşı sokaklarını yeni bir görünüme kavuşturuyor.

Yıldırım Belediyesi, Yeşil semtinde yer alan ve Bursalıların Kafeler Sokağı olarak bildiği Akdemir ve Derebaşı sokaklarını yeni bir görünüme kavuşturuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, sokak esnafıyla sohbet etti. Sokağın son durumu hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, daha modern bir görünüme sahip olan Kafeler Sokağı'nın ilçe sakinlerinin güzel vakit geçirebilecekleri bir buluşma noktası olacağını belirtti.

Başkan Oktay Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizler şehrin görünümüne katkı sağlamak için ciddiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buraları yapması bizden, yaşatması sizden. İlçemize değer katacak projeler açısından Kafeler Sokağı da iyi bir örnek teşkil etmekte. Esnafımızla sık sık bir araya gelerek onlarla birçok konuyu istişare ediyoruz. Çünkü hemşehrilerimizle fikir alışverişinde bulunarak yapacağımız hizmetlerin daha verimli ve daha isabetli olacağına inanıyoruz."

Sokağın son halinden oldukça memnun olduklarını dile getiren Akdemir Sokağı esnafı ise Başkan Oktay Yılmaz'a, "Geçmişte çok sıkıntı çektik, şimdi rahatız. Yapmış olduğunuz bu hizmetten çok memnun kaldık. Pandemi süreci bittiğinde kafeler sokağımız inşallah eskisinden daha hareketli şekilde hizmet vermeye devam edecek" diyerek teşekkür ettiler. - BURSA

Yıldırım'ın sosyal hayatına yeni nefes

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Tunç Soyer Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıldırım'ın sosyal hayatına yeni nefes | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 15:47:59. #1.14#
title