Yıldırım'ın kaderi değişiyor

31.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:03

Geride kalan 9 aylık dönemde kurum içi mali disiplini sağlayarak, hazırlanan stratejik plan çerçevesinde kentin öncelikli ihtiyaçlarını ortak akıl doğrultusunda belirlediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni yıl ile birlikte rutin belediyecilik çalışmalarının yanında şehre artı değer katacak, ilçe sakinlerinin refahını artıracak projeleri ilçeye kazandıracaklarını söyledi. Şehrin tüm yapısal sorunlarını çözüme kavuşturacak bir yol haritası belirlediklerini dile getiren Başkan Yılmaz, belediye öz kaynaklarının yanında, Büyükşehir Belediyesi, Merkezi Hükümet ve ilgili kurumlar ile özel sektör iş birliğinde, 2020 yılında Yıldırım'a yeni bir kimlik kazandıracaklarını ifade etti.

650 YENİ KONUT

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin desteğiyle kentsel dönüşümde önemli çalışmalara imza atacaklarının altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, "Kentsel dönüşümde taraf olmak yerine vatandaşlarımız ile yükleniciler arasında garantör olacağız. Alan bazlı, parsel bazlı dönüşümün zorluğu nedeniyle ada bazlı dönüşümden yanayız. Bunun da özel sektör marifetiyle yapılması uygun olacaktır. Kentsel dönüşümü iki şekilde ele alıyoruz. İlki riskli alan olan Ankara Yolu ve 11 Eylül Bulvarı arasında kalan bölge. İkincisi Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisiyle kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen bölgeler. Mevlana ve Ulus Mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm projesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ eliyle iki etap halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada yapılacak çalışmalarla 650 konut daha kazandırılmasını planlıyoruz" dedi.

ULAŞIM HAMLESİ

Ulaşım yatırımları yeni yol aksları oluşturarak trafiğe alternatif çözümler üreteceklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Mevlana Mahallesi'nde 35 metrelik yolun açılması için kamulaştırma yapıyoruz. Bunu yaparken de yol güzergahında mülkü bulunan hak sahiplerine kamulaştırma karşılığında takas usulüyle Hümahatun Evleri'nden konut veriyoruz. Bunun yanında Osmangazi'den gelen ve belediyemizin spor kompleksinin önünde sona eren Yunus Emre Bulvarı'nın, Arabayatağı Mimar Sinan Kavşağı'na uzatılması için gereken çalışmayı yapıyoruz. Mevcut ulaşım ağını desteklemek adına Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle ilçemize yatay ve dikey yollar kazandıracağız" diye konuştu.

GÖKDERE'YE MİLLET BAHÇESİ

Gökdere kıyısında kalan 200 dönümlük alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerçekleştirilecek iş birliğiyle Millet Bahçesi yapılacağını belirten Başkan Yılmaz, "Yapılacak fiziki yatırımların arasında ilçemize hemşehrilerimizin nefes alacağı sosyal yaşam alanları kazandıracağız. Bunlardan biri olarak Gökdere kıyısında kalan 200 dönümlük alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve diğer kurumlarımızla yapacağımız iş birliği ile bölgede Millet Bahçesi oluşturacağız. Plan onaylandığında çalışmalar başlayacak. Millet Bahçesi, Vakıfköy Kent Parkı, Balaban, Cumalıkızık ve 75. Yıl mesire yerlerinin yanında bölgesel parklar ile ilçemize 500 bin metrekare yeşil alan kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

HER ALANDA HİZMET

Şehir yapılaşmasının yanı sıra kentin kültürel ve doğal kimliğine değer katacak yatırımların ilçeye kazandırılacağını söyleyen Başkan Yılmaz, "Yeni bir kültür merkezinin ilçemize kazandırılması noktasında adımlarımızı atıyoruz. Yine Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi çocuklarımıza hizmet verecek. Yıldırım'ın dünyaya açılan penceresi konumunda bulunan Cumalıkızık'ta oluşturacağımız Yöresel Ürünler Çarşısı, bu tarihi zenginliğimizin değerine değer katacak. Yıldırım Külliyemiz, Irgandı Köprüsü, Yeşil Külliyesi, Balabanbey Kalesi, Emirsultan Külliyesi'ni kapsayan tarihi aks ilçemizin en değerli hazinesi. Bu bölgenin tanıtımın yapılması ve turizmde canlılık sağlanması için çeşitli çalışmalar yapacağız. Tarih ve inanç turizminin önemli durağı olan Yıldırım'da bu değerlerimizi yaşatacağız" dedi.

HIZ KESMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM

2019'da olduğu gibi Yıldırımlıların desteği ile yeni yılda da çalışmalarını ilçeye değer katmak için sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "2020'de de mali disiplini elden bırakmadan, hemşehrilerimizden aldığımız güç ile çalışacağız. Temiz, bakımlı, yeşil bir Yıldırım için Fen İşleri Yılı ilan ettiğimiz 2020, şehrimize, hemşehrilerimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirsin" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler