Yıldırım: "(İç Tüzük Çalışmaları) Olabildiğince Geniş Katılımla, Uzlaşmayla Yapılması Öncelikli...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile saat 18.23'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile diğer yetkililer uğurladı.

TBMM Başkanı Yıldırım ile TBMM Katip Üyesi Emine Sare Aydın Yılmaz ve İsmail Ok, Meclis İdare Amiri Kadim Durmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da Bakü'ye gitti.

TBMM Başkanı Yıldırım:"(Meclis İç Tüzüğü değişikliği) Bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı'nda değerlendirilecek ve Mecliste bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır. İç Tüzük Meclisin anayasası niteliğindedir. Dolayısıyla olabildiğince geniş katılımla, uzlaşmayla yapılması öncelikli hedeftir."