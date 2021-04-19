Yıldırım Gürses - Gençliğe Veda şarkı sözleri! Gençliğe Veda şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Türk şarkıcı ve besteci Yıldırım Gürses'in en iyi şarkılarının sözleri merak ediliyor. Merak edilen şarkıları arasında Gençliğe Veda geliyor. Peki Gençliğe Veda şarkısının sözleri nelerdir? Yıldırım Gürses - Gençliğe Veda şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek. Peki Yıldırım Gürses - Gençliğe Veda şarkısının sözleri nelerdir?
YILDIRIM GÜRSES - GENÇLİĞE VEDA ŞARKI SÖZLERİ
Elveda, elveda gençliğim
Elveda, ey hatıralar
Elveda mesut günlerim,
Ümit dolu sayfalar..
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Yine mevsimler dönecek,
Yine yapraklar düşecek
Giden gençliğimiz
Geri gelmeyecek.
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Ellerim semaya doğru
Yalvardım yıllarca
Dursun zaman
Dönmesin mevsimler
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Tanrım, tanrım,
Bana ümit ver
Heyhat...
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Yine mevsimler dönecek
Yine yapraklar düşecek
Giden gençliğimiz
Geri gelmeyecek.
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Elveda, elveda, elveda
Ahh, elveda..