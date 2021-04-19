Yıldırım Gürses - Gençliğe Veda şarkı sözleri! Gençliğe Veda şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Yıldırım Gürses - Gençliğe Veda şarkı sözleri! Gençliğe Veda şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Yıldırım Gürses - Gençliğe Veda şarkı sözleri! Gençliğe Veda şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Türk şarkıcı ve besteci Yıldırım Gürses'in en iyi şarkılarının sözleri merak ediliyor. Merak edilen şarkıları arasında Gençliğe Veda geliyor. Peki Gençliğe Veda şarkısının sözleri nelerdir? Yıldırım Gürses - Gençliğe Veda şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek. Peki Yıldırım Gürses - Gençliğe Veda şarkısının sözleri nelerdir?

YILDIRIM GÜRSES - GENÇLİĞE VEDA ŞARKI SÖZLERİ

Elveda, elveda gençliğim

Elveda, ey hatıralar

Elveda mesut günlerim,

Ümit dolu sayfalar..

--

Yine mevsimler dönecek,

Yine yapraklar düşecek

Giden gençliğimiz

Geri gelmeyecek.

--

Ellerim semaya doğru

Yalvardım yıllarca

Dursun zaman

Dönmesin mevsimler

--

Tanrım, tanrım,

Bana ümit ver

Heyhat...

--

Yine mevsimler dönecek

Yine yapraklar düşecek

Giden gençliğimiz

Geri gelmeyecek.

--

Elveda, elveda, elveda

Ahh, elveda..

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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