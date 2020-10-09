Yıldırım düştü, ağaç parçalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıldırım düştü, ağaç parçalandı

09.10.2020 21:20 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:35

Yıldırım düştü, ağaç parçalandı Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle çevirirken, yıldırım düşmesiyle ağaç parçalandı.

Yıldırım düştü, ağaç parçalandı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle çevirirken, yıldırım düşmesiyle ağaç parçalandı. Yıldırımın düşme anı ise amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle caddeler göl oldu. Gemlik ilçesine yıldırım düşmesiyle, bir ağaç parçalandı ve düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yıldırım düştü, ağaç parçalandı
Yıldırım düştü, ağaç parçalandı
Yıldırım düştü, ağaç parçalandı
Yıldırım düştü, ağaç parçalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Mehmet Muş Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Fatma Girik Türkan Şoray Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Gökhan Töre Roland Garros Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Hatay Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıldırım düştü, ağaç parçalandı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 21:35:39. #1.14#
title