Yıldırım'dan Rektör Karabulut'a Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldırım'dan Rektör Karabulut'a Ziyaret

Yıldırım'dan Rektör Karabulut'a Ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Çeşitli programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Son Başbakan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret ederek çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Semiha Yıldırım'ın Rektör Prof. Dr. Karabulut'u ziyaretinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, MTÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri de eşlik etti.

Ziyarette MTÜ projeleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Karabulut, Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde üretimini yaptıkları Acı Kayısı Çekirdeği Ekstresi (KAYISIR), Kayısı Çekirdeği Kahvesi, Kayısı Çekirdeği Yağı ürünleri tanıttı ve bu ürünlerden elde edilen gelirlerin öğrencilere burs olarak verildiğini ifade etti.

Yıldırım, kuruluş olarak yeni olmasına rağmen büyük yollar kat eden MTÜ'nün Malatya için önemli bir değer olduğunu ifade ederek üniversitelerin ülke kalkınmasında önemli rol oynadığını ve üniversiteler bünyesinde üretilen projelerin çok değerli olduğunu belirtti. Semiha Yıldırım MTÜ'nün hızlı yükselişi ve çalışmaları için Rektör Prof. Dr. Karabulut'u tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut gerçekleştirilen projelere değinerek, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi duvarları olmayan yeni nesil bir üniversitedir. Bilimin, akademik çalışmaların üretime ve uygulamaya dönüşmesini, halkın hizmetine sunulmasını misyon ve vizyon olarak belirleyen bir üniversiteyiz. Yeni fakültelerimiz yeni bölüm ve programlarımız ile gelecek nesilleri özveri ile yetiştiriyoruz. Aynı zamanda toplumun sorunlarına da çözüm önerileri arıyor, projeler geliştiriyoruz. Ülkemiz her geçen gün daha da büyümekte ve büyürken de her alanda gelişimlerini sürdürmekte gerek sanayi, gerek sağlık, gerekse de eğitim alanın da çok büyük yenilikler var. Bu gelişimde üniversitelerin rolü çok büyük burada bizlere, üniversitelere düşen rol, bu ilerlemelere destek olacak atılımları yapmak, eğitim ve öğretimimizi buna göre dizayn etmek. Malatya Turgut Özal üniversitesi olarak biz bu sorumluluğun bilincindeyiz. "dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Münir Özkul Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Marcao Max Meyer Ozan Tufan Mert Müldür Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yıldırım'dan Rektör Karabulut'a Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 17:26:57. #1.14#

title