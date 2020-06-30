Yıldırım'da, 'Uyumayan Kütüphane' Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı ve 7 gün 24 saat hizmet verecek olan 'Uyumayan Kütüphane' inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kentsel Tasarım ve Planlama Merkezi'nde faaliyet gösterecek, Türkiye'ye örnek projelerden biri olan 'Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Bünyesinde, 288 kişilik kütüphane alanının yanı sıra, seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı ve kafeteryanın bulunacağı kütüphane çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Seçim öncesinde vaadlerimiz arasında yer alan 'Uyumayan Kütüphane' projemizde sona yaklaştık. 250 bin genç nüfusu, üniversitesi, öğrenci yurtları ile genç dostu şehir Yıldırım'a, hizmete talip olduğumuzda, gençlerimize bir kütüphane sözü vermiştik. Bin 250 metrekare kullanım alanına sahip olacak kütüphanenin bünyesinde; bilgisayar laboratuvarı, seminer salonuyla burası bir eğitim, kültürel ve sosyal aktivite merkezi olacak. Bursa'da bir ilk olarak 7 gün 24 saat hizmet konseptiyle hizmet verecek bünyesinde 80 binin üzerinde kitap bulunacak'Uyumayan Kütüphane' gençlerimizin buluşma noktası olacak" diye konuştu.

'GENÇLERE YÖNELİK PROJELER'

'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' düsturundan hareketle bilgiye ve eğitime erişimin kolaylaştırılması için var gücüyle çalışacaklarını aktaran Başkan Yılmaz, "Yıldırım'ın merkezinde, kolay ulaşılabilir bir noktada bulunacak uyumayan kütüphanemizde gençlerimize çorba, çay ve kek ikramında bulunacağız ve burası bir kütüphaneden çok daha fazlası olacak. Kütüphanemiz sadece Yıldırıma değil tüm Bursa'ya hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler