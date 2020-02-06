Yıldırım'da huzur sohbetleri

06.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:35

Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Yıldırımın Huzuru için Huzur sohbetleri' programında, Demetevler Mahallesi sakinlerine 'Mahallenin Güvenliği ve İletişim' konulu seminer düzenlendi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan tarafından Demetevler Mahallesi'ne ait nüfus ve suç verilerinin paylaşıldığı seminerde, vatandaşlara telefonla dolandırıcılık, hırsızlıklara karşı evde alınacak önlemler, anne babanın çocuğuna karşı sorumlulukları ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında bilgiler aktarıldı. Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Çilingir ise aile birliğinin önemi, aile içi iletişim ve çocukların güvenliği için anne baba ilgisinin önemine dikkat çekerek, çocuk, genç ve yetişkinler için Yıldırım Belediyesi bünyesindeki spor sanat, kurs ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: Bültenler