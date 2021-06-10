Yıldırım'da her mahalleye eşit hizmet gidiyor

Yıldırım Belediyesi, muhtarlarla istişare ve hizmet toplantılarına devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, muhtarlarla istişare ve hizmet toplantılarına devam ediyor.

Emirsultan, Karamazak, Karaağaç, Namazgah ve Kurtoğlu mahallelerine yönelik son bölgesel toplantı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, başkan yardımcıları Yaşar Elmas, Yusuf Demirok, Mehmet Ali Yazıcı, Mert Vahit Arslan, Emirsultan Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı, Karamazak Mahalle Muhtarı Cevdet Bayram, Karaağaç Mahalle Muhtarı Sema Pamukçular, Namazgah Mahalle Muhtarı Ruhhan Görgün ve Kurtoğlu Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik katıldı. Emirsultan, Karamazak, Karaağaç, Namazgah ve Kurtoğlu mahallelerine yönelik hizmet ve projelerin değerlendirildiği toplantıda muhtarların talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılması için başkan yardımcılarına talimat verdi. Alt yapı, asfalt, park, çevre, temizlik ve asayiş gibi çeşitli konulardaki taleplerini dile getiren muhtarlar, kendilerine her türlü desteği sağlayan ve mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler üreten Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Mahalle toplantılarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Oktay Yılmaz, "Mahalle ziyaretlerimiz ve saha çalışmalarımız sırasında sık sık muhtarlarımızla bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Ancak eksik kalan noktalar olabiliyor. Bu sebeple bu toplantıları düzenliyoruz ve muhtarlarımızla istişare edip, mahallelerimize yönelik çalışmalarımızı detaylı şekilde ele alıyoruz. Yaptığımız hizmetleri ve hazırladığımız projeleri muhtarlarımızın gözünden görmek, onların fikirlerini almak bizim için önemli. Muhtarlarımızın destek ve katkıları sayesinde, mahallelerimize yönelik hızlı ve faydalı hizmetler üretiyoruz. Ortak akla ve iş birliğine dayalı bir yönetim anlayışı ile hareket ediyoruz. Mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarımızla buluşup, talep ve şikayetlerini dinliyoruz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bölge toplantıları yapıyoruz. Bu görüşmelerde tarafımıza iletilen her talep ve öneriyi ciddiyetle ele alıyoruz. Yıldırım'da yaşayan herkesin fikri bizim için değerli" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana, Yıldırım'ın 69 mahallesine de eşit hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Her mahallemiz için öncelikli ihtiyaçları ve ana problemleri tespit ettik. Buna uygun şekilde ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım'ın en ücra köşesine kadar eşit hizmet götürüyoruz. Bugünkü toplantıda da; . Emirsultan, Karamazak, Karaağaç, Namazgah ve Kurtoğlu mahallelerimizin muhtarları ile bir araya geldik. Başkan yardımcılarımız, mahalle başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarımız da burada. Muhtarlarımızın taleplerini dinledik ve projelerimizle ilgili kendilerine bilgi verip fikirlerini aldık. Hepimiz için çok faydalı bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Burada ortaya konulan ortak akıl çok değerli. Bölgesel toplantılarımız önümüzdeki günlerde de sürecek. Yıldırım'ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı