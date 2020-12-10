Yıldırım Belediyesi'nden esnafa destek
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Yıldırım Belediyesi'nden esnafa destek

10.12.2020 13:34 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:39
Yıldırım Belediyesi'nden esnafa destek

Toplumun her kesiminden vatandaşla bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, girmedik dükkan, çalmadık kapı bırakmıyor.

Toplumun her kesiminden vatandaşla bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, girmedik dükkan, çalmadık kapı bırakmıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ertuğrulgazi ve Mimarsinan mahallelerini ziyaret etti. Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde çalışan polislerle bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, polislere görevlerinde başarılar diledi. Karakolda çalışan polis memurları ile bir süre sohbet eden Başkan Yılmaz, büyük bir özveriyle çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkürlerini iletti. Karakol ziyaretinin ardından Ertuğrulgazi ve Mimarsinan Mahallesi vatandaşları ile bölge esnafını da ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, hem Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak yeni planlamaları vatandaşlarla istişare etti hem de kendisini yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi. Esnafa bereketli kazanç dileğinde bulunan Başkan Yılmaz, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarılarını da yineledi.

Göreve geldiği günden beri muntazaman vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bize uluşamayanlara bizler ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımız ve esnafımız pandemi sürecinde sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Bir nebzede olsa dertlerine çare olabilme konusunda elimizden gelebilecek her türlü yardıma hazır olduğumuzu kendileriyle paylaşıyoruz. Biz vatandaşımıza hizmet etmek için buradayız. Bu doğrultuda da imkanlarımızı Yıldırımlı hemşehrilerimiz için seferber ediyoruz. Her anlamda halka hizmeti hakka hizmet olarak benimsiyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım Belediyesi'nden esnafa destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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