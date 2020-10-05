Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan bir askerimiz şehit oldu
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Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan bir askerimiz şehit oldu

05.10.2020 00:53 | Son Güncelleme: 05.10.2020 01:03

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 1 jandarma personelinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.

ÇATIŞMADA YARALANAN ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı jandarma personellerimiz helikopter ile bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarma uzman çavuşumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan bir askerimiz şehit oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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